Вертикальный пылесос Dreame Z40 Core Station
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 754741
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.01х0.38х0.38
Вес, кг.
15
Описание товара Вертикальный пылесос Dreame Z40 Core Station
Вертикальный пылесос Dreame Z40 Core Station
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Вертикальный пылесос Dreame Z40 Core Station
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