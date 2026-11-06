dreame z40 core station
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб.
В наличии
Код товара: 754741
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
34 990 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.01х0.38х0.38
Вес, кг.
15
Описание товара dreame z40 core station
dreame z40 core station
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dreame z40 core station
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dreame z40 core station - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 34990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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