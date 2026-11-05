Моноблок MSI Pro AP272P 14M-1210RU 27" Full HD i5 14400 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 710 руб.
В наличии
Код товара: 754734
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
116 710 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
11.98
Описание товара Моноблок MSI Pro AP272P 14M-1210RU 27" Full HD i5 14400 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Моноблок MSI Pro AP272P 14M-1210RU 27" Full HD i5 14400 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
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Моноблок MSI Pro AP272P 14M-1210RU 27" Full HD i5 14400 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Моноблок MSI Pro AP272P 14M-1210RU 27" Full HD i5 14400 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT клавиатура мышь Cam черный 1920x1080 - стоимость товара 116710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Моноблок MSI Pro AP272P 14M-1210RU 27" Full HD i5 14400 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT клавиатура мышь Cam черный 1920x1080