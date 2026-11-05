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Моноблок MSI Pro AP242P 14M-1214RU 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 1920x1080 купить с доставкой в Москве
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Моноблок MSI Pro AP242P 14M-1214RU 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 1920x1080

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 470 руб. 
В наличии
Код товара: 754724
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Моноблок MSI Pro AP242P 14M-1214RU 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 1920x1080
114 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
7.7

Описание товара Моноблок MSI Pro AP242P 14M-1214RU 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 1920x1080

Моноблок MSI Pro AP242P 14M-1214RU 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 1920x1080

Отзывы о товаре Моноблок MSI Pro AP242P 14M-1214RU 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 1920x1080




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Моноблок MSI Pro AP242P 14M-1214RU 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 1920x1080
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок MSI Pro AP242P 14M-1214RU 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 1920x1080 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 114470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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