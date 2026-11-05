Моноблок/ MSI Modern AM272P 1MA-1463XRU 27"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/7.5kg/Black/noOS + Wireless KB+M
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 580 руб.
В наличии
Код товара: 754709
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
67 580 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
11.95
Описание товара Моноблок/ MSI Modern AM272P 1MA-1463XRU 27"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/7.5kg/Black/noOS + Wireless KB+M
Моноблок/ MSI Modern AM272P 1MA-1463XRU 27"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/7.5kg/Black/noOS + Wireless KB+M
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Моноблок/ MSI Modern AM272P 1MA-1463XRU 27"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/7.5kg/Black/noOS + Wireless KB+M
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Моноблок/ MSI Modern AM272P 1MA-1463XRU 27"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/7.5kg/Black/noOS + Wireless KB+M - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 67580 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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