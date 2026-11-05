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Моноблок HP 24-cr1007ci NT 24" FHD(1920x1080) Intel Ultra5-125U, 16GB DDR5 5600 (1x16GB), SSD 512Gb, Intel Iris XE Graphics, noDVD, ENG/RU kbd&mouse wired, HD Webcam, Jet Black , DOS, 1Y Wty купить с доставкой в Москве
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Моноблок HP 24-cr1007ci NT 24" FHD(1920x1080) Intel Ultra5-125U, 16GB DDR5 5600 (1x16GB), SSD 512Gb, Intel Iris XE Graphics, noDVD, ENG/RU kbd&mouse wired, HD Webcam, Jet Black , DOS, 1Y Wty

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 110 руб. 
В наличии
Код товара: 754688
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Моноблок HP 24-cr1007ci NT 24" FHD(1920x1080) Intel Ultra5-125U, 16GB DDR5 5600 (1x16GB), SSD 512Gb, Intel Iris XE Graphics, noDVD, ENG/RU kbd&mouse wired, HD Webcam, Jet Black , DOS, 1Y Wty
93 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Вес, кг.
9.05

Описание товара Моноблок HP 24-cr1007ci NT 24" FHD(1920x1080) Intel Ultra5-125U, 16GB DDR5 5600 (1x16GB), SSD 512Gb, Intel Iris XE Graphics, noDVD, ENG/RU kbd&mouse wired, HD Webcam, Jet Black , DOS, 1Y Wty

Моноблок HP 24-cr1007ci NT 24" FHD(1920x1080) Intel Ultra5-125U, 16GB DDR5 5600 (1x16GB), SSD 512Gb, Intel Iris XE Graphics, noDVD, ENG/RU kbd&mouse wired, HD Webcam, Jet Black , DOS, 1Y Wty

Отзывы о товаре Моноблок HP 24-cr1007ci NT 24" FHD(1920x1080) Intel Ultra5-125U, 16GB DDR5 5600 (1x16GB), SSD 512Gb, Intel Iris XE Graphics, noDVD, ENG/RU kbd&mouse wired, HD Webcam, Jet Black , DOS, 1Y Wty




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Описание
Моноблок HP 24-cr1007ci NT 24" FHD(1920x1080) Intel Ultra5-125U, 16GB DDR5 5600 (1x16GB), SSD 512Gb, Intel Iris XE Graphics, noDVD, ENG/RU kbd&mouse wired, HD Webcam, Jet Black , DOS, 1Y Wty
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок HP 24-cr1007ci NT 24" FHD(1920x1080) Intel Ultra5-125U, 16GB DDR5 5600 (1x16GB), SSD 512Gb, Intel Iris XE Graphics, noDVD, ENG/RU kbd&mouse wired, HD Webcam, Jet Black , DOS, 1Y Wty – стоимость товара 93110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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