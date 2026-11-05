Моноблок Digma Pro Vision 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb UHDG CR Windows 11 Pro Eth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 850 руб.
В наличии
Код товара: 754687
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
59 850 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
9.39
Описание товара Моноблок Digma Pro Vision 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb UHDG CR Windows 11 Pro Eth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Моноблок Digma Pro Vision 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb UHDG CR Windows 11 Pro Eth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Моноблок Digma Pro Vision 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb UHDG CR Windows 11 Pro Eth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Моноблок Digma Pro Vision 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb UHDG CR Windows 11 Pro Eth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080 - стоимость товара 59850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Моноблок Digma Pro Vision 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb UHDG CR Windows 11 Pro Eth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080