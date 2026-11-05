Top.Mail.Ru
Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i3 1215U (1.2) 16Gb SSD256Gb UHDG CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080 (RUS) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i3 1215U (1.2) 16Gb SSD256Gb UHDG CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080 (RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 800 руб. 
В наличии
Код товара: 754682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i3 1215U (1.2) 16Gb SSD256Gb UHDG CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080 (RUS)
50 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Вес, кг.
9.75

Описание товара Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i3 1215U (1.2) 16Gb SSD256Gb UHDG CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080 (RUS)

Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i3 1215U (1.2) 16Gb SSD256Gb UHDG CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080 (RUS)

Отзывы о товаре Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i3 1215U (1.2) 16Gb SSD256Gb UHDG CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080 (RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Описание
Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i3 1215U (1.2) 16Gb SSD256Gb UHDG CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080 (RUS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i3 1215U (1.2) 16Gb SSD256Gb UHDG CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080 (RUS) - стоимость товара 50800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...