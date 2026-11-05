Моноблок Dell Pro 24 QC24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 64Gb SSD2Tb Graphics CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 130W клавиатура мышь Cam темно-серый 1920x1080
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
239 860 руб.
В наличии
Код товара: 754679
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
239 860 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
12
Описание товара Моноблок Dell Pro 24 QC24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 64Gb SSD2Tb Graphics CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 130W клавиатура мышь Cam темно-серый 1920x1080
Моноблок Dell Pro 24 QC24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 64Gb SSD2Tb Graphics CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 130W клавиатура мышь Cam темно-серый 1920x1080
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Моноблок Dell Pro 24 QC24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 64Gb SSD2Tb Graphics CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 130W клавиатура мышь Cam темно-серый 1920x1080
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Моноблок Dell Pro 24 QC24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 64Gb SSD2Tb Graphics CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 130W клавиатура мышь Cam темно-серый 1920x1080 - стоимость товара 239860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Моноблок Dell Pro 24 QC24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 64Gb SSD2Tb Graphics CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 130W клавиатура мышь Cam темно-серый 1920x1080