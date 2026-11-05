Моноблок Asus PM670KA-BPE023W 27" Full HD Ryzen AI 5 330 (2) 16Gb SSD512Gb 820M Windows 11 Home GbitEth WiFi BT клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 754671
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Характеристики
Вес, кг.
11.2
Описание товара Моноблок Asus PM670KA-BPE023W 27" Full HD Ryzen AI 5 330 (2) 16Gb SSD512Gb 820M Windows 11 Home GbitEth WiFi BT клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Моноблок Asus PM670KA-BPE023W 27" Full HD Ryzen AI 5 330 (2) 16Gb SSD512Gb 820M Windows 11 Home GbitEth WiFi BT клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
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Моноблок Asus PM670KA-BPE023W 27" Full HD Ryzen AI 5 330 (2) 16Gb SSD512Gb 820M Windows 11 Home GbitEth WiFi BT клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Моноблок Asus PM670KA-BPE023W 27" Full HD Ryzen AI 5 330 (2) 16Gb SSD512Gb 820M Windows 11 Home GbitEth WiFi BT клавиатура мышь Cam черный 1920x1080 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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