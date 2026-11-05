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Моноблок Asus P440VAK-BPC7440 23.8" Full HD Core 7 240H (2.5) 16Gb SSD512Gb Graphics без ОС GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080 купить с доставкой в Москве
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Моноблок Asus P440VAK-BPC7440 23.8" Full HD Core 7 240H (2.5) 16Gb SSD512Gb Graphics без ОС GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 680 руб. 
В наличии
Код товара: 754666
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Моноблок Asus P440VAK-BPC7440 23.8" Full HD Core 7 240H (2.5) 16Gb SSD512Gb Graphics без ОС GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
111 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
9.17

Описание товара Моноблок Asus P440VAK-BPC7440 23.8" Full HD Core 7 240H (2.5) 16Gb SSD512Gb Graphics без ОС GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080

Моноблок Asus P440VAK-BPC7440 23.8" Full HD Core 7 240H (2.5) 16Gb SSD512Gb Graphics без ОС GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080

Отзывы о товаре Моноблок Asus P440VAK-BPC7440 23.8" Full HD Core 7 240H (2.5) 16Gb SSD512Gb Graphics без ОС GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Моноблок Asus P440VAK-BPC7440 23.8" Full HD Core 7 240H (2.5) 16Gb SSD512Gb Graphics без ОС GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок Asus P440VAK-BPC7440 23.8" Full HD Core 7 240H (2.5) 16Gb SSD512Gb Graphics без ОС GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080 – стоимость товара 111680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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