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Моноблок Apple iMac A3247 24" 4.5K M4 8 core (4) 16Gb SSD 256Gb 8 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam синий 4480x2520 купить с доставкой в Москве
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Моноблок Apple iMac A3247 24" 4.5K M4 8 core (4) 16Gb SSD 256Gb 8 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam синий 4480x2520

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 640 руб. 
В наличии
Код товара: 754664
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Моноблок Apple iMac A3247 24" 4.5K M4 8 core (4) 16Gb SSD 256Gb 8 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam синий 4480x2520
158 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Вес, кг.
9.5

Описание товара Моноблок Apple iMac A3247 24" 4.5K M4 8 core (4) 16Gb SSD 256Gb 8 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam синий 4480x2520

Моноблок Apple iMac A3247 24" 4.5K M4 8 core (4) 16Gb SSD 256Gb 8 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam синий 4480x2520

Отзывы о товаре Моноблок Apple iMac A3247 24" 4.5K M4 8 core (4) 16Gb SSD 256Gb 8 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam синий 4480x2520




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Характеристики
Бренд
Apple
Описание
Моноблок Apple iMac A3247 24" 4.5K M4 8 core (4) 16Gb SSD 256Gb 8 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam синий 4480x2520
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок Apple iMac A3247 24" 4.5K M4 8 core (4) 16Gb SSD 256Gb 8 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam синий 4480x2520 - стоимость товара 158640 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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