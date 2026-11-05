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Моноблок AOPEN WA273 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/27"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.009) купить с доставкой в Москве
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Моноблок AOPEN WA273 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/27"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.009)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 970 руб. 
Начислим 1072 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754661
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Моноблок AOPEN WA273 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/27"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.009)
66 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Aopen
Вес, кг.
9.05

Описание товара Моноблок AOPEN WA273 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/27"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.009)

Моноблок AOPEN WA273 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/27"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.009)

Отзывы о товаре Моноблок AOPEN WA273 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/27"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.009)




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Характеристики
Бренд
Aopen
Описание
Моноблок AOPEN WA273 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/27"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.009)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок AOPEN WA273 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/27"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.009) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 66970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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