Моноблок AOPEN F24 Intel Core i5-13500HX/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey (ZD.D01CF.00A)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 460 руб.
В наличии
Код товара: 754658
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
65 460 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
9.05
Описание товара Моноблок AOPEN F24 Intel Core i5-13500HX/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey (ZD.D01CF.00A)
Моноблок AOPEN F24 Intel Core i5-13500HX/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey (ZD.D01CF.00A)
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Моноблок AOPEN F24 Intel Core i5-13500HX/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey (ZD.D01CF.00A)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Моноблок AOPEN F24 Intel Core i5-13500HX/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey (ZD.D01CF.00A) - по цене 65460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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