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Моноблок Acer Aspire C24-2G AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD 512Gb/23.8"/IPS/FHD/120Hz/NoOS/черный (DQ.BPRCD.003) купить с доставкой в Москве
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Моноблок Acer Aspire C24-2G AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD 512Gb/23.8"/IPS/FHD/120Hz/NoOS/черный (DQ.BPRCD.003)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 140 руб. 
Начислим 1187 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754655
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Моноблок Acer Aspire C24-2G AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD 512Gb/23.8"/IPS/FHD/120Hz/NoOS/черный (DQ.BPRCD.003)
74 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Вес, кг.
6.4

Описание товара Моноблок Acer Aspire C24-2G AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD 512Gb/23.8"/IPS/FHD/120Hz/NoOS/черный (DQ.BPRCD.003)

Моноблок Acer Aspire C24-2G AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD 512Gb/23.8"/IPS/FHD/120Hz/NoOS/черный (DQ.BPRCD.003)

Отзывы о товаре Моноблок Acer Aspire C24-2G AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD 512Gb/23.8"/IPS/FHD/120Hz/NoOS/черный (DQ.BPRCD.003)




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Характеристики
Бренд
Acer
Описание
Моноблок Acer Aspire C24-2G AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD 512Gb/23.8"/IPS/FHD/120Hz/NoOS/черный (DQ.BPRCD.003)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок Acer Aspire C24-2G AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD 512Gb/23.8"/IPS/FHD/120Hz/NoOS/черный (DQ.BPRCD.003) - по цене 74140 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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