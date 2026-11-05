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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/No OS/серый/2.4 кг купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/No OS/серый/2.4 кг

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
165 440 руб. 
Начислим 2648 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754634
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/No OS/серый/2.4 кг
165 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/No OS/серый/2.4 кг

Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/No OS/серый/2.4 кг

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/No OS/серый/2.4 кг




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Описание
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/No OS/серый/2.4 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 165440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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