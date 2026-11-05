Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 310 руб.
В наличии
Код товара: 754618
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
137 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Вес, кг.
2.4
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro
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Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 137310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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