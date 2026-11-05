Ноутбук Acer Aspire Go AG14-I71M-53GM 14" WUXGA IPS Ultra5-125H 16GB LPDDR5X 512GB RJ-45 Arc NoOS
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 190 руб.
В наличии
Код товара: 754617
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
78 190 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Acer
Вес, кг.
2.59
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Go AG14-I71M-53GM 14" WUXGA IPS Ultra5-125H 16GB LPDDR5X 512GB RJ-45 Arc NoOS
Ноутбук Acer Aspire Go AG14-I71M-53GM 14" WUXGA IPS Ultra5-125H 16GB LPDDR5X 512GB RJ-45 Arc NoOS
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 74 810 руб.18703 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb...
-
В наличииЦена 75 120 руб.18780 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/1...
-
В наличииЦена 75 120 руб.18780 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16" Core 5 210H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 75 180 руб.18795 руб. в СплитНоутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 75 480 руб.18870 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb I...
-
В наличииЦена 75 950 руб.18988 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16" Core 5 12...
-
В наличииЦена 75 990 руб.18998 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 76 540 руб.19135 руб. в СплитНоутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6" IPS FHD Intel Cor...
-
В наличииЦена 76 780 руб.19195 руб. в СплитНоутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-134...
-
В наличииЦена 76 780 руб.19195 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 76 780 руб.19195 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 76 780 руб.19195 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
Бренд
Acer
Ноутбук Acer Aspire Go AG14-I71M-53GM 14" WUXGA IPS Ultra5-125H 16GB LPDDR5X 512GB RJ-45 Arc NoOS
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук Acer Aspire Go AG14-I71M-53GM 14" WUXGA IPS Ultra5-125H 16GB LPDDR5X 512GB RJ-45 Arc NoOS - по цене 78190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Go AG14-I71M-53GM 14" WUXGA IPS Ultra5-125H 16GB LPDDR5X 512GB RJ-45 Arc NoOS