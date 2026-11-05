Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 320 руб.
В наличии
Код товара: 754616
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Загружаем...
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Загружаем...
182 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Acer
Вес, кг.
3.55
Описание товара Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS
Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS
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Бренд
Acer
Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS - данный товар вы можете купить по цене 182320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS