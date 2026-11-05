Ноутбук Acer AL16-74P-74UH 16" WUXGA IPS 120Hz Ultra 7 155H UMA 16 GB LPDDR5 Memory 512GB NoOS
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 290 руб.
В наличии
Код товара: 754610
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
85 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Acer
Вес, кг.
3.1
Описание товара Ноутбук Acer AL16-74P-74UH 16" WUXGA IPS 120Hz Ultra 7 155H UMA 16 GB LPDDR5 Memory 512GB NoOS
Ноутбук Acer AL16-74P-74UH 16" WUXGA IPS 120Hz Ultra 7 155H UMA 16 GB LPDDR5 Memory 512GB NoOS
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Бренд
Acer
Ноутбук Acer AL16-74P-74UH 16" WUXGA IPS 120Hz Ultra 7 155H UMA 16 GB LPDDR5 Memory 512GB NoOS
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Acer AL16-74P-74UH 16" WUXGA IPS 120Hz Ultra 7 155H UMA 16 GB LPDDR5 Memory 512GB NoOS - стоимость товара 85290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer AL16-74P-74UH 16" WUXGA IPS 120Hz Ultra 7 155H UMA 16 GB LPDDR5 Memory 512GB NoOS