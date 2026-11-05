Точка доступа TENDA O4, наружная беспроводная, 5 км от точки до точки наружного CPE, 1*10/100Mbps, PoE, белый (1/20)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
В наличии
Код товара: 754582
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 630 руб.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Точка доступа TENDA O4, наружная беспроводная, 5 км от точки до точки наружного CPE, 1*10/100Mbps, PoE, белый (1/20)
Точка доступа TENDA O4, наружная беспроводная, 5 км от точки до точки наружного CPE, 1*10/100Mbps, PoE, белый (1/20)
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Точка доступа TENDA O4, наружная беспроводная, 5 км от точки до точки наружного CPE, 1*10/100Mbps, PoE, белый (1/20)
Точка доступа TENDA O4, наружная беспроводная, 5 км от точки до точки наружного CPE, 1*10/100Mbps, PoE, белый (1/20) - этот товар вы можете купить по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Точка доступа TENDA O4, наружная беспроводная, 5 км от точки до точки наружного CPE, 1*10/100Mbps, PoE, белый (1/20)