Внешний HDD Seagate 5 TB One Touch голубой, 2.5", USB 3.0
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 530 руб.
В наличии
Код товара: 754559
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 530 руб.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Внешний HDD Seagate 5 TB One Touch голубой, 2.5", USB 3.0
Внешний HDD Seagate 5 TB One Touch голубой, 2.5", USB 3.0
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Внешний HDD Seagate 5 TB One Touch голубой, 2.5", USB 3.0
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Внешний HDD Seagate 5 TB One Touch голубой, 2.5", USB 3.0 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18530 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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