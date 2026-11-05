Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 520 руб.
В наличии
Код товара: 754552
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8 520 руб.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера
Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера
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Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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