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Карта памяти MicroSDXC 256GB Samsung Class 10 Evo Plus A2 V30 UHS-I (R/W 160/90 MB/s) + SD адаптер купить с доставкой в Москве
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Карта памяти MicroSDXC 256GB Samsung Class 10 Evo Plus A2 V30 UHS-I (R/W 160/90 MB/s) + SD адаптер

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 
В наличии
Код товара: 754548
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Карта памяти MicroSDXC 256GB Samsung Class 10 Evo Plus A2 V30 UHS-I (R/W 160/90 MB/s) + SD адаптер
6 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Вес, г.
5

Описание товара Карта памяти MicroSDXC 256GB Samsung Class 10 Evo Plus A2 V30 UHS-I (R/W 160/90 MB/s) + SD адаптер

Карта памяти MicroSDXC 256GB Samsung Class 10 Evo Plus A2 V30 UHS-I (R/W 160/90 MB/s) + SD адаптер

Отзывы о товаре Карта памяти MicroSDXC 256GB Samsung Class 10 Evo Plus A2 V30 UHS-I (R/W 160/90 MB/s) + SD адаптер




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Характеристики
Бренд
Samsung
Описание
Карта памяти MicroSDXC 256GB Samsung Class 10 Evo Plus A2 V30 UHS-I (R/W 160/90 MB/s) + SD адаптер
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти MicroSDXC 256GB Samsung Class 10 Evo Plus A2 V30 UHS-I (R/W 160/90 MB/s) + SD адаптер - по цене 6650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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