Флешка USB 3.2 256GB Kingston DataTraveler Exodia S чёрный/оранжевый
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 754527
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 030 руб.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Флешка USB 3.2 256GB Kingston DataTraveler Exodia S чёрный/оранжевый
Флешка USB 3.2 256GB Kingston DataTraveler Exodia S чёрный/оранжевый
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Флешка USB 3.2 256GB Kingston DataTraveler Exodia S чёрный/оранжевый
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка USB 3.2 256GB Kingston DataTraveler Exodia S чёрный/оранжевый - этот товар вы можете купить по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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