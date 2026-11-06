Кабель патч-корд F/UTP 6 кат. 10м Filum FL-F6-C-TPE-AN-10M 32AWG, чистая медь, золото 50U", TPE, черный
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Патч-корд
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 754482
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
660 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Filum
Тип товара
Патч-корд
Вес, г.
5
Описание товара Кабель патч-корд F/UTP 6 кат. 10м Filum FL-F6-C-TPE-AN-10M 32AWG, чистая медь, золото 50U", TPE, черный
Кабель патч-корд F/UTP 6 кат. 10м Filum FL-F6-C-TPE-AN-10M 32AWG, чистая медь, золото 50U", TPE, черный
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Бренд
Filum
Тип товара
Патч-корд
Кабель патч-корд F/UTP 6 кат. 10м Filum FL-F6-C-TPE-AN-10M 32AWG, чистая медь, золото 50U", TPE, черный
Кабель патч-корд F/UTP 6 кат. 10м Filum FL-F6-C-TPE-AN-10M 32AWG, чистая медь, золото 50U", TPE, черный - стоимость товара 660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель патч-корд F/UTP 6 кат. 10м Filum FL-F6-C-TPE-AN-10M 32AWG, чистая медь, золото 50U", TPE, черный