Планшет PAD X8b WIFI 4/64GB NDL2-W09 5301AVVB GRAY HONOR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 754481
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Планшет PAD X8b WIFI 4/64GB NDL2-W09 5301AVVB GRAY HONOR
Планшет PAD X8b WIFI 4/64GB NDL2-W09 5301AVVB GRAY HONOR
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Планшет PAD X8b WIFI 4/64GB NDL2-W09 5301AVVB GRAY HONOR
Планшет PAD X8b WIFI 4/64GB NDL2-W09 5301AVVB GRAY HONOR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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