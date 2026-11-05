Планшет PAD X7b WIFI 4/64GB ONL-W09 5301AVWM GRAY HONOR
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 830 руб.
В наличии
Код товара: 754480
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 830 руб.
- Гарантия производителя
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Планшет PAD X7b WIFI 4/64GB ONL-W09 5301AVWM GRAY HONOR
Планшет PAD X7b WIFI 4/64GB ONL-W09 5301AVWM GRAY HONOR
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Планшет PAD X7b WIFI 4/64GB ONL-W09 5301AVWM GRAY HONOR
Планшет PAD X7b WIFI 4/64GB ONL-W09 5301AVWM GRAY HONOR - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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