Уцененный товар Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) отличное состояние , 754454
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%43 430 руб. 45 720 руб.
В наличии
Код товара: 754454
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Загружаем...
43 430 руб. -5%
45 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбук
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.2
Описание товара Уцененный товар Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, документы, ноутбук , кабель з/у, мышка Причина уценки: был в СЦ , произведен сброс настроек и одновление програмного обеспечениядо рекомендуемой производителем версии ( АКТ приложен )
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Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбук
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, документы, ноутбук , кабель з/у, мышка Причина уценки: был в СЦ , произведен сброс настроек и одновление програмного обеспечениядо рекомендуемой производителем версии ( АКТ приложен )
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Уцененный товар Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) отличное состояние - по цене 43430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) отличное состояние