Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FZGHCAU) Green
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 200 руб.
В наличии
Код товара: 754412
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 200 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Samsung
Вес, г.
5
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FZGHCAU) Green
Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FZGHCAU) Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 130 руб.4533 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FDBHCAU) Dark Blue
-
В наличииЦена 19 300 руб.4825 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi Note 17 RU 6/256Gb Black
-
В наличииЦена 19 430 руб. 23 090 руб.4858 руб. в СплитСмартфон Realme C85 8/256Gb Grey
-
В наличииЦена 19 430 руб. 23 090 руб.4858 руб. в СплитСмартфон Realme C85 8/256Gb Purple
-
В наличииЦена 19 720 руб. 21 990 руб.4930 руб. в СплитСмартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green
-
В наличииЦена 19 720 руб. 21 990 руб.4930 руб. в СплитСмартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple
-
В наличииЦена 19 720 руб.4930 руб. в СплитСмартфон Realme C85 6/128Gb Blue
-
В наличииЦена 19 720 руб.4930 руб. в СплитСмартфон Realme C85 6/128Gb Grey
-
В наличииЦена 19 780 руб.4945 руб. в СплитСмартфон Honor X7e 6/256GB Light Blue
-
В наличииЦена 19 780 руб.4945 руб. в СплитСмартфон Honor X7e 6/256GB Sunrise Orange
-
В наличииЦена 19 780 руб.4945 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi 17 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 19 780 руб.4945 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi 17 8/256Gb Blue
Бренд
Samsung
Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FZGHCAU) Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FZGHCAU) Green - данный товар вы можете купить по цене 18200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FZGHCAU) Green