Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb (Kit of 2x8Gb), 3600Mhz, [NTSHD4P36DP-16W] CL18, с радиатором
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 754277
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb (Kit of 2x8Gb), 3600Mhz, [NTSHD4P36DP-16W] CL18, с радиатором
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb (Kit of 2x8Gb), 3600Mhz, [NTSHD4P36DP-16W] CL18, с радиатором
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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb (Kit of 2x8Gb), 3600Mhz, [NTSHD4P36DP-16W] CL18, с радиатором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb (Kit of 2x8Gb), 3600Mhz, [NTSHD4P36DP-16W] CL18, с радиатором - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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