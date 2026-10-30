Карта памяти Netac P500 Standard MicroSDXC 64GB U1/C10 up to 90MB/s [NT02P500STN-064G-S]
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 754264
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Карта памяти Netac P500 Standard MicroSDXC 64GB U1/C10 up to 90MB/s [NT02P500STN-064G-S]
Карта памяти Netac P500 Standard MicroSDXC 64GB U1/C10 up to 90MB/s [NT02P500STN-064G-S]
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКарта памяти Adata micro SDHC 32Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP...
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитКарта памяти Sandisk micro SDHC 32Gb Ultra Class 10 UHS-I (80/10...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитКарта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитКарта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 64GB + SD adapt...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитКарта памяти SanDisk microSDHC Ultra 32Gb Class 10 (SDSQUNR-032G...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитКарта памяти microSDHC 128GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-128G-S)...
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитКарта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G...
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитКарта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN)
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитКарта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + AD...
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитКарта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P5...
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитКарта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитКарта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-12...
Карта памяти Netac P500 Standard MicroSDXC 64GB U1/C10 up to 90MB/s [NT02P500STN-064G-S]
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти Netac P500 Standard MicroSDXC 64GB U1/C10 up to 90MB/s [NT02P500STN-064G-S] - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Netac P500 Standard MicroSDXC 64GB U1/C10 up to 90MB/s [NT02P500STN-064G-S]