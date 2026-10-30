Блок питания 750W Deepcool GAMERSTORM PF750X Black (ATX, 120mm,APFC, 80+BRONZE)(R-PF750X-HDOB-WGEU) Deepcool
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 754251
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Блок питания 750W Deepcool GAMERSTORM PF750X Black (ATX, 120mm,APFC, 80+BRONZE)(R-PF750X-HDOB-WGEU) Deepcool
Блок питания 750W Deepcool GAMERSTORM PF750X Black (ATX, 120mm,APFC, 80+BRONZE)(R-PF750X-HDOB-WGEU) Deepcool
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 710 руб.928 руб. в СплитБлок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитБлок питания Zalman MegaMax ZM600-TXII 600W (ZM600-TXII (V2)
-
В наличииЦена 3 740 руб.935 руб. в СплитБлок питания FORMULA 800W Retail VX PLUS 800, ATX v2.3
-
В наличииЦена 3 740 руб.935 руб. в СплитБлок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитБлок питания Gigabyte 450W GP-P450B
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитБлок питания ACD SF0300 300W
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитБлок питания ExeGate 1000W (EX285976RUS)
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитБлок питания Formula V Line FV-650BD 650W
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 690 руб.948 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-TXII
-
В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитБлок питания MSI 550W MAG A550BN
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитБлок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU...
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитБлок питания Exegate 1200PPX 1200W (EX258920RUS-S)
Блок питания 750W Deepcool GAMERSTORM PF750X Black (ATX, 120mm,APFC, 80+BRONZE)(R-PF750X-HDOB-WGEU) Deepcool
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания 750W Deepcool GAMERSTORM PF750X Black (ATX, 120mm,APFC, 80+BRONZE)(R-PF750X-HDOB-WGEU) Deepcool - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания 750W Deepcool GAMERSTORM PF750X Black (ATX, 120mm,APFC, 80+BRONZE)(R-PF750X-HDOB-WGEU) Deepcool