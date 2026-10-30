Блок питания 650W Deepcool GAMERSTORM PF650X Black (ATX, 120mm,APFC, 80+BRONZE)(R-PF650X-HDOB-WGEU) Deepcool
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 754250
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Блок питания 650W Deepcool GAMERSTORM PF650X Black (ATX, 120mm,APFC, 80+BRONZE)(R-PF650X-HDOB-WGEU) Deepcool
Блок питания 650W Deepcool GAMERSTORM PF650X Black (ATX, 120mm,APFC, 80+BRONZE)(R-PF650X-HDOB-WGEU) Deepcool
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Блок питания 650W Deepcool GAMERSTORM PF650X Black (ATX, 120mm,APFC, 80+BRONZE)(R-PF650X-HDOB-WGEU) Deepcool
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания 650W Deepcool GAMERSTORM PF650X Black (ATX, 120mm,APFC, 80+BRONZE)(R-PF650X-HDOB-WGEU) Deepcool - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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