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Уцененный товар Michael Jackson - Dangerous (Limited) (0190758664415) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Michael Jackson - Dangerous (Limited) (0190758664415) виниловая пластинка хорошее состояние, 754223

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
5 130 руб.  5 290 руб. 
В наличии
Код товара: 754223
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Michael Jackson - Dangerous (Limited) (0190758664415) виниловая пластинка хорошее состояние
5 130 руб. -3%
5 290 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JACKSON, MICHAEL
filter_none Товар входит в коллекцию JACKSON, MICHAEL

Коллекция JACKSON, MICHAEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Michael Jackson - Dangerous (Limited) (0190758664415) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: поврежден внешний конверт, замятие углов у брошюры Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка 2шт

Отзывы о товаре Уцененный товар Michael Jackson - Dangerous (Limited) (0190758664415) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Причина уценки: поврежден внешний конверт, замятие углов у брошюры Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка 2шт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Michael Jackson - Dangerous (Limited) (0190758664415) виниловая пластинка хорошее состояние - стоимость товара 5130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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