Видеокарта ASUS AMD Radeon RX9060XT 16Gb DDR6 256 bit 3*DP/HDMI 3FAN (PRIME-RX9060XT-O16G) RTL
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 090 руб.
В наличии
Код товара: 754210
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
67 090 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
1.2
Описание товара Видеокарта ASUS AMD Radeon RX9060XT 16Gb DDR6 256 bit 3*DP/HDMI 3FAN (PRIME-RX9060XT-O16G) RTL
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX9060XT 16Gb DDR6 256 bit 3*DP/HDMI 3FAN (PRIME-RX9060XT-O16G) RTL
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Видеокарта ASUS AMD Radeon RX9060XT 16Gb DDR6 256 bit 3*DP/HDMI 3FAN (PRIME-RX9060XT-O16G) RTL
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Купить Видеокарта ASUS AMD Radeon RX9060XT 16Gb DDR6 256 bit 3*DP/HDMI 3FAN (PRIME-RX9060XT-O16G) RTL - по цене 67090 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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