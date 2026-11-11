Top.Mail.Ru
Sinotex Ninja RX5500XT 8GB GDDR6 128bit 2xDP HDMI RTL купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Sinotex Ninja RX5500XT 8GB GDDR6 128bit 2xDP HDMI RTL

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 490 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Sinotex Ninja RX5500XT 8GB GDDR6 128bit 2xDP HDMI RTL
18 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sapphire
Вес, кг.
1.2

Описание товара Sinotex Ninja RX5500XT 8GB GDDR6 128bit 2xDP HDMI RTL

Sinotex Ninja RX5500XT 8GB GDDR6 128bit 2xDP HDMI RTL

Отзывы о товаре Sinotex Ninja RX5500XT 8GB GDDR6 128bit 2xDP HDMI RTL




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sapphire
Описание
Sinotex Ninja RX5500XT 8GB GDDR6 128bit 2xDP HDMI RTL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sinotex Ninja RX5500XT 8GB GDDR6 128bit 2xDP HDMI RTL – стоимость товара 18490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...