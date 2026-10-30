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Sapphire RX9060XT 8GB PULSE GDDR6 128b, HDMIx2 DPx1 (11350-05-20G) RTL купить с доставкой в Москве
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Sapphire RX9060XT 8GB PULSE GDDR6 128b, HDMIx2 DPx1 (11350-05-20G) RTL

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 140 руб. 
В наличии
Код товара: 754194
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sapphire RX9060XT 8GB PULSE GDDR6 128b, HDMIx2 DPx1 (11350-05-20G) RTL
42 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sapphire
Вес, г.
500

Описание товара Sapphire RX9060XT 8GB PULSE GDDR6 128b, HDMIx2 DPx1 (11350-05-20G) RTL

Sapphire RX9060XT 8GB PULSE GDDR6 128b, HDMIx2 DPx1 (11350-05-20G) RTL

Отзывы о товаре Sapphire RX9060XT 8GB PULSE GDDR6 128b, HDMIx2 DPx1 (11350-05-20G) RTL




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Характеристики
Бренд
Sapphire
Описание
Sapphire RX9060XT 8GB PULSE GDDR6 128b, HDMIx2 DPx1 (11350-05-20G) RTL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sapphire RX9060XT 8GB PULSE GDDR6 128b, HDMIx2 DPx1 (11350-05-20G) RTL - по цене 42140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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