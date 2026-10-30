Видеокарта CBR GT1030 2Gb GDDR5, 64bit, 1228-1468Mhz, 1*HDMI + 1*DP, 30W, Ret
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб.
В наличии
Код товара: 754186
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 850 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
300
Описание товара Видеокарта CBR GT1030 2Gb GDDR5, 64bit, 1228-1468Mhz, 1*HDMI + 1*DP, 30W, Ret
Видеокарта CBR GT1030 2Gb GDDR5, 64bit, 1228-1468Mhz, 1*HDMI + 1*DP, 30W, Ret
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Видеокарта CBR GT1030 2Gb GDDR5, 64bit, 1228-1468Mhz, 1*HDMI + 1*DP, 30W, Ret
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта CBR GT1030 2Gb GDDR5, 64bit, 1228-1468Mhz, 1*HDMI + 1*DP, 30W, Ret - по цене 5850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта CBR GT1030 2Gb GDDR5, 64bit, 1228-1468Mhz, 1*HDMI + 1*DP, 30W, Ret