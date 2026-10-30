Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб.
В наличии
Код товара: 754185
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
500
Описание товара Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W
Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитВидеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00)
-
В наличииЦена 8 330 руб.2083 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)
-
В наличииЦена 8 810 руб.2203 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)
-
В наличииЦена 9 640 руб.2410 руб. в СплитВидеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC)
-
В наличииЦена 10 140 руб.2535 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte GT 1030 2Gb (GV-N1030D4-2GL)
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK)
-
В наличииЦена 10 440 руб.2610 руб. в СплитВидеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00)
-
В наличииЦена 10 510 руб.2628 руб. в СплитВидеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00)
-
В наличииЦена 15 050 руб.3763 руб. в СплитВидеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3)
-
В наличииЦена 17 280 руб.4320 руб. в СплитВидеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G,...
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитВидеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, ...
Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W - стоимость товара 6790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W