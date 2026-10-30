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Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W купить с доставкой в Москве
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Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 
В наличии
Код товара: 754185
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W
6 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Вес, г.
500

Описание товара Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W

Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W

Отзывы о товаре Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W




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Характеристики
Бренд
CBR
Описание
Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта CBR Radeon RX 550 4G GDDR5, 128BIT, 896, 1175MHz, Single fan, PCIE 3.0, 50W - стоимость товара 6790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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