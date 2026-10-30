Видеокарта CBR Radeon RX 580 8G GDDR5, 256BIT, 2048, 1168MHz, Dual fan PCIE 3.0, 150W (HDMI/2xDP)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб.
В наличии
Код товара: 754184
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 050 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
900
Описание товара Видеокарта CBR Radeon RX 580 8G GDDR5, 256BIT, 2048, 1168MHz, Dual fan PCIE 3.0, 150W (HDMI/2xDP)
Видеокарта CBR Radeon RX 580 8G GDDR5, 256BIT, 2048, 1168MHz, Dual fan PCIE 3.0, 150W (HDMI/2xDP)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 050 руб.3763 руб. в СплитВидеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3)
-
В наличииЦена 17 280 руб.4320 руб. в СплитВидеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G,...
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитВидеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, ...
-
В наличииЦена 18 250 руб.4563 руб. в СплитВидеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4...
-
В наличииЦена 20 670 руб.5168 руб. в СплитВидеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4)
-
В наличииЦена 22 760 руб.5690 руб. в СплитКарта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K ...
-
В наличииЦена 25 670 руб.6418 руб. в СплитВидеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE...
-
В наличииЦена 26 290 руб.6573 руб. в СплитВидеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE...
-
В наличииЦена 27 010 руб.6753 руб. в СплитВидеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, ...
-
В наличииЦена 27 850 руб.6963 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 2060 SUPER 8192Mb ATX Dual Fan (AF20...
-
В наличииЦена 27 850 руб.6963 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 28 180 руб.7045 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP...
Видеокарта CBR Radeon RX 580 8G GDDR5, 256BIT, 2048, 1168MHz, Dual fan PCIE 3.0, 150W (HDMI/2xDP)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта CBR Radeon RX 580 8G GDDR5, 256BIT, 2048, 1168MHz, Dual fan PCIE 3.0, 150W (HDMI/2xDP) - по цене 14050 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта CBR Radeon RX 580 8G GDDR5, 256BIT, 2048, 1168MHz, Dual fan PCIE 3.0, 150W (HDMI/2xDP)