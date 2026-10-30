Видеокарта CBR GT710 2Gb DDR3, 64bit, 954Mhz, 1*HDMI + 1*DVI + 1*VGA, 29W, Ret [VGA-STX710-2G-RTL]
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 754178
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Загружаем...
3 390 руб.
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Характеристики
Вес, г.
310
Описание товара Видеокарта CBR GT710 2Gb DDR3, 64bit, 954Mhz, 1*HDMI + 1*DVI + 1*VGA, 29W, Ret [VGA-STX710-2G-RTL]
Видеокарта CBR GT710 2Gb DDR3, 64bit, 954Mhz, 1*HDMI + 1*DVI + 1*VGA, 29W, Ret [VGA-STX710-2G-RTL]
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Видеокарта CBR GT710 2Gb DDR3, 64bit, 954Mhz, 1*HDMI + 1*DVI + 1*VGA, 29W, Ret [VGA-STX710-2G-RTL]
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта CBR GT710 2Gb DDR3, 64bit, 954Mhz, 1*HDMI + 1*DVI + 1*VGA, 29W, Ret [VGA-STX710-2G-RTL] - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта CBR GT710 2Gb DDR3, 64bit, 954Mhz, 1*HDMI + 1*DVI + 1*VGA, 29W, Ret [VGA-STX710-2G-RTL]