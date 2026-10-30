Видеокарта CBR GTX1650 4Gb GDDR6, 128bit, 1410-1590Mhz, 1*DP + 1*HDMI + 1*DVI, 75W, Ret
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 360 руб.
В наличии
Код товара: 754175
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 360 руб.
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Характеристики
Вес, г.
800
Описание товара Видеокарта CBR GTX1650 4Gb GDDR6, 128bit, 1410-1590Mhz, 1*DP + 1*HDMI + 1*DVI, 75W, Ret
Видеокарта CBR GTX1650 4Gb GDDR6, 128bit, 1410-1590Mhz, 1*DP + 1*HDMI + 1*DVI, 75W, Ret
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Видеокарта CBR GTX1650 4Gb GDDR6, 128bit, 1410-1590Mhz, 1*DP + 1*HDMI + 1*DVI, 75W, Ret
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта CBR GTX1650 4Gb GDDR6, 128bit, 1410-1590Mhz, 1*DP + 1*HDMI + 1*DVI, 75W, Ret - стоимость товара 14360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта CBR GTX1650 4Gb GDDR6, 128bit, 1410-1590Mhz, 1*DP + 1*HDMI + 1*DVI, 75W, Ret