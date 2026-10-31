Смартфон Xiaomi 17 Ultra 512Gb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 410 руб.
В наличии
Код товара: 754166
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107 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
764
Описание товара Смартфон Xiaomi 17 Ultra 512Gb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
Смартфон Xiaomi 17 Ultra 512Gb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
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Бренд
Xiaomi
Смартфон Xiaomi 17 Ultra 512Gb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смартфон Xiaomi 17 Ultra 512Gb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 107410 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi 17 Ultra 512Gb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect