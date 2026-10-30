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Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 754165
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
695

Описание товара Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect

Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Описание
Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
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Смартфон Xiaomi 17 Ultra 1Tb 16Gb зеленый моноблок 3G 4G 2Sim 6.9" 1200x2608 Android 16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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