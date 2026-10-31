Уцененный товар Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние , 754164
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%4 970 руб. 5 120 руб.
В наличии
Код товара: 754164
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Загружаем...
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Загружаем...
4 970 руб. -3%
5 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замят угол конверта , повреждение на торце конверта
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замят угол конверта , повреждение на торце конверта
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Уцененный товар Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние - этот товар вы можете купить по цене 4970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка отличное состояние