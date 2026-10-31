Уцененный товар Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка хорошее состояние, 754161
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%5 760 руб. 5 940 руб.
В наличии
Код товара: 754161
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 760 руб. -3%
5 940 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: замятие углов на внешнем конверте Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка 2шт
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Причина уценки: замятие углов на внешнем конверте Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка 2шт
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Уцененный товар Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка хорошее состояние – стоимость товара 5760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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