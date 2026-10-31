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Уцененный товар Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка хорошее состояние, 754161

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
5 760 руб.  5 940 руб. 
В наличии
Код товара: 754161
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка хорошее состояние
5 760 руб. -3%
5 940 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: замятие углов на внешнем конверте Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка 2шт

Отзывы о товаре Уцененный товар Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Причина уценки: замятие углов на внешнем конверте Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка 2шт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка хорошее состояние – стоимость товара 5760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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