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Уцененный товар Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние, 754157

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Уценка
Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние - фото 1
Уценка
Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние - фото 2
Уценка
Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние - фото 3
Уценка
Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние - фото 4
Уценка
Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Моя Мелодия
Жанр
Ретро
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние - фото 1
  • Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние - фото 2
  • Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние - фото 3
  • Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние - фото 4
  • Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
2 580 руб.  2 660 руб. 
В наличии
Код товара: 754157
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние
2 580 руб. -3%
2 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Моя Мелодия
Жанр
Ретро
Трек-лист
Чертово колесо, Не спеши, Сердце на снегу, Будь со мной, Королева красоты, Солнцем опьяненный, Вдоль по Питерской, Мелодия, Нам не жить друг без друга, Надежда, В нежданный час, Лучший город Земли
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность : конверт, пластинка Причина уценки : мятый конверт



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Уцененный товар Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Моя Мелодия
Жанр
Ретро
Трек-лист
Чертово колесо, Не спеши, Сердце на снегу, Будь со мной, Королева красоты, Солнцем опьяненный, Вдоль по Питерской, Мелодия, Нам не жить друг без друга, Надежда, В нежданный час, Лучший город Земли
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : конверт, пластинка Причина уценки : мятый конверт


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка отличное состояние - стоимость товара 2580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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