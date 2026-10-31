Блок питания Deepcool/GamerStorm PN1200M WH, 1200Вт, 80+ Gold, 135мм, модульный (R-PNC00M-FC0W-WGEU)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 090 руб.
В наличии
Код товара: 754149
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Загружаем...
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Загружаем...
13 090 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
2.96
Описание товара Блок питания Deepcool/GamerStorm PN1200M WH, 1200Вт, 80+ Gold, 135мм, модульный (R-PNC00M-FC0W-WGEU)
Блок питания Deepcool/GamerStorm PN1200M WH, 1200Вт, 80+ Gold, 135мм, модульный (R-PNC00M-FC0W-WGEU)
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Блок питания Deepcool/GamerStorm PN1200M WH, 1200Вт, 80+ Gold, 135мм, модульный (R-PNC00M-FC0W-WGEU)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания Deepcool/GamerStorm PN1200M WH, 1200Вт, 80+ Gold, 135мм, модульный (R-PNC00M-FC0W-WGEU) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Deepcool/GamerStorm PN1200M WH, 1200Вт, 80+ Gold, 135мм, модульный (R-PNC00M-FC0W-WGEU)