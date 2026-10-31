Блок питания серверный 1100W ExeGate ServerP (ATX, APFC, КПД 82% (80 PLUS), 2x8см fans (EX292193RUS)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
В наличии
Код товара: 754129
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.68
Описание товара Блок питания серверный 1100W ExeGate ServerP (ATX, APFC, КПД 82% (80 PLUS), 2x8см fans (EX292193RUS)
Блок питания серверный 1100W ExeGate ServerP (ATX, APFC, КПД 82% (80 PLUS), 2x8см fans (EX292193RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитБлок питания ExeGate 800W Gaming Standard 800PGS (EX285974RUS)
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитБлок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(P...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитБлок питания Chieftec Value 500W APB-500B8
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитБлок питания Zalman 500W ZM500-XEII
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF500 80+ RET (R-PF500D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитБлок питания ExeGate 1000W 1000PPE (EX292161RUS-PC)
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитБлок питания Deepcool GAMERSTORM PF500X (R-PF500X-HD0B-WGEU)
-
В наличииЦена 3 110 руб.778 руб. в СплитБлок питания Zalman Wattbit 500W (ZM500-XE II)
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитБлок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80
-
В наличииЦена 3 180 руб.795 руб. в СплитБлок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300)
-
В наличииЦена 3 180 руб.795 руб. в СплитБлок питания PSU Ocypus Gamma P650 (Gamma-P650-W1HDBK024X-EU)
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлок питания ExeGate 1000PPE 1000W ATX EX292161RUS
Блок питания серверный 1100W ExeGate ServerP (ATX, APFC, КПД 82% (80 PLUS), 2x8см fans (EX292193RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания серверный 1100W ExeGate ServerP (ATX, APFC, КПД 82% (80 PLUS), 2x8см fans (EX292193RUS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания серверный 1100W ExeGate ServerP (ATX, APFC, КПД 82% (80 PLUS), 2x8см fans (EX292193RUS)